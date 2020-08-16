Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti’nde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakanı Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin, "Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde (ABD'yle) istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şunları kaydetti;

"Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımları anlattık"

ABD Dışişleri Bakanı ile Libya ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Libya'yı değerlendirdik, uzmanlar düzeyinde istişarelerimizi devam ettirme kararı aldık.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: ABD Dışişleri Bakanı ile Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldık. Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun neler olduğunu ve Türkiye'nin bu süreçteki yapıcı yaklaşımını anlattık. https://t.co/dmCC3dlkcK pic.twitter.com/WptvT8jWGj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2020

Harita üzerinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki tutumunun neler olduğunu ve bu süreçteki Türkiye'nin yapıcı yaklaşımını anlattık. Türkiye'nin hangi adımları attığını da ifade ettik. Bunları Yunanistan'ın Türkiye'nin uluslararası hukuku çiğnediğini söylediği için anlattık. Özellikle son zamanlardaki gelişmeler hakkında da bilgi sahibi olduğunu gördük. Diğer ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele alma fırsatımız oldu.

[ABD Başkan Adayı Biden'in skandal sözleri] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. https://t.co/dmCC3dlkcK pic.twitter.com/FMEvbPJV5R — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2020

Çavuşoğlu, ABD Başkan adayı Joe Biden'in ifadelerine ilişkin, şunları kaydetti:

Biz böyle dayatmaları kökten reddediyoruz. Türk milletini de tanımayan cahilce yapılmış bir açıklama. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve iradesi ile seçilmiş hükümeti, hükümet unsurları diye değerlendirmesi ilginç bir durum. Haddini aşan cümleler var. Bunların Kürt kelimesinden anladıkları teröristler. Kürtler elbette toplumun her kesiminde olacak fakat bu ülkede teröristlere yer yoktur. Bu noktada haddini aştığını görüyoruz. Darbe ile değil muhalefete destek vererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değiştirmek gerektiğini söylüyor. Şunu anlıyorum darbeyi geçmişte denedik dolayısıyla şimdi taktik ve yöntem değiştirelim. 15 Temmuz'daki destek açıklamalarının samimiyetsiz olduğunu gördük. Hükümetin, cumhurbaşkanının, kimin değişeceğine milletimiz karar verir. Amerika'dan bir kimse karar veremez.

ABD'de başkan Donald Trump'ın rakibi demokrat aday Joe Biden'ın Aralık ayında kullandığı skandal ifadeler medyaya yansıdı. Başkanlık yarışı öncesi gazetelere demeç veren Biden New York Times gazetesine konuştu. Kendisine Türkiye ile ilgili görüşleri sorulduğunda ise Türkiye'nin içişlerine müdahale niteliğinde ifadeler kullandı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Biden, muhaliflere destek vererek, Türkiye'deki iktidarı değiştirebileceklerini söyledi.