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Gündem
AA 22.04.2025 10:47

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin paylaşım
[Fotoğraf: AA Arşiv]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel ve küresel birçok konuda kilit bir role sahip olan ülkemiz dış politikasına, milli menfaatlerimiz ekseninde çok boyutlu ve vizyoner bir bakış açısıyla liderlik etmeyi sürdürmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız yoğun diplomasisine devam ederken Ankara uluslararası camianın birçok farklı aktörünün ziyaretlerine ev sahipliği yapmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün sırasıyla Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avustralya Genel Valisi Sam Mostyn ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Ankara'da görüşmeler gerçekleştirecektir."

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