İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hürriyet gazetesine gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Altun, Türkiye'nin 2023 hedeflerine odaklandığını söyledi. "Yarınlarımız çok daha güzel olacak" dedi:

"2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. 2023 Türkiye’nin küresel bir güç olarak şahlanışa geçişinin miladı olacak. Yeni Türkiye yüzyılı başlayacak. Yeter ki Cumhurbaşkanımız bu ülkenin başında olsun. Yarınlarımız bugünlerimizden çok daha güzel olacak.”

"Birlik ve bütünlük içerisindeyiz"

Birlik ve bütünlük içinde çalıştıklarını da aktaran Altun, "Bizim farklı siyasal hareketlerde olduğu gibi bir liderlik sorunumuz yok. Liderimiz belli. Liderimizin vizyonu, emir ve talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

"Görevimin başındayım"

İletişim Başkanı Altun, hakkındaki "sağlık sorunları yaşıyor" yönündeki iddialara da yanıt verdi:

"Gayet iyiyim. Görevimin başındayım. Sayın Cumhurbaşkanımın emrinde, mesai arkadaşlarımla birlikte ülkemizin marka değerini daha da artırmak, Türkiye düşmanlarının dezenformasyon kampanyalarını bertaraf etmek, hakikate hizmet etmek için çalışıyoruz."

"Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor"

Altun, muhalefet ve medyanın siyasi magazin yaptığını da söyledi:

"Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de ‘manevi çöküntü’dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum. Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar.

Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar."

İletişim Başkanlığı’nın 3 buçuk yıl içinde kurumsallaşmasını tamamladığına dikkat çeken Altun, öncelikli amaçlarının dezenformasyonla mücadele olduğunu söyledi.