İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tunus'taki darbeyle ilgili açıklama yaptı.

"Demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz"

Türkiye'nin, her zaman ve her yerde demokrasinin ve milli iradenin yanında olduğunun altını çizen Altun, şunları söyledi:

"Milletimiz, geçmişte iktidarın seçimle alınıp verilmemesi nedeniyle büyük acılar çekmiştir. Bu nedenle Tunus'ta yaşanan son gelişmelerden endişe duyuyor, demokrasinin bir an önce yeniden tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz."

İletişim Başkanı Altun, "Türkiye'nin kamu yayıncıları Anadolu Ajansı ve TRT, Tunus'ta yaşanan gelişmeleri ilk andan itibaren dünyaya duyurdular. Doğru ve güvenilir haberleri Anadolu Ajansı ve TRT World hesaplarından takip edebilirsiniz" dedi.