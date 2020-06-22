İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya kullanımı ve iletişim konusunda Milliyet Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada artan siyasi mücadele ve kamplaşmaya dikkat çeken Altun, sosyal medyada da ahlaki ilkelerden ödün verilmemesi, karşıt görüşlere hakaret edilmemesi gerektiğini söyledi.

Altun, "Doğru bilginin peşinden gidilmeli. Hakikat araştırmalı. Özel hayatın mahremiyetine dikkat edilmeli. Farklı görüşler dinlenmeli ve idrak edilmeye çalışılmalı. Paylaşımların hukuki sorumluluğunun bilincinde olunmalı. Ötekileştirici ve ayrıştırıcı dilden uzak durulmalı." dedi.

CHP'ye 'itibar suikastı' tepkisi

Fahrettin Altun'un gündeminde, bir süredir kendisi ve eşine yönelik söz ve eylemleri sebebiyle CHP de vardı.

CHP'nin itibar suikastı yapmak için strateji geliştirdiğini belirten Altun, "Sosyal medyanın ana muhalefet partisi tarafından itibar suikastları için kullanılmasını çok yanlış buluyorum. Şahsıma ve aileme yapılan tüm saldırılar, evime yönelik tacizler, sosyal medyada itibar suikastlarının tek bir merkezden yönetildiğini de bu anlamda görmüş olduk." ifadelerini kullandı.

"Küresel ölçekte yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi gerekiyor"

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya için küresel ölçekte yasal düzenleme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Sosyal medyadaki en büyük problemin, kaynağın güvenilirliği olduğunu belirten Altun, ayrıca yalan, yanlış ve eksik bilgilerin sosyal medya platformlarında doğru bilgiden daha hızlı yayıldığını söyledi. Bu durumun da manipülasyona ve dezenformasyona neden olduğunu ifade eden Altun, bilgi kirliliğinin önüne geçmek için sadece Türkiye'de değil küresel ölçekte de yasal düzenlemelerin mutlaka geliştirilmesi gerektiğini belirtti.