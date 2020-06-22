Antalya'da, 2013 yılının Temmuz ayında bir otomotiv firmasından sıfır otomobil satın alan Yaser Bayar adındaki vatandaş, otomobilde motor ve şanzıman arızası çıkınca hemen firmaya geri götürdü.

Firmanın, otomobilin motorunun yenisiyle değiştirilmesi yönündeki teklifini reddeden Bayar, otomobilin ayıplı olduğunu ve yenisiyle değiştirilmesi gerektiği yönünde talep formu doldurdu.

Firmanın talebi geri çevirmesinin ardından Bayar, konuyu Antalya 3. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı.

Mahkeme, gelen bilirkişi raporu doğrultusunda, tüketicinin mağduriyetinin giderilmesi yönünde karar verdi.

Yargıtay, kararı Bayar lehine onadı

Otomotiv firması, karara itiraz etti. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden görülen davada da Bayar haklı bulundu. Firma bu kez Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay, kararı Bayar lehine onadı. Yargıtay kararında, "Aracın ayıplı olduğunun tespiti ile aracın davalı satıcıya teslimine, aynı marka ve modeldeki ayıpsız bir araç ile değiştirilmesine karar verilmiştir" denildi.

"Firma yargı sürecini uzatmak için elinden geleni yaptı"

Yaser Bayar, 5 yıllık hukuk mücadelesinin ardından aynı firmadan otomobil almayacağını belirterek, otomobilin değeri tutarındaki parayı aldı. Yaser Bayar'ın avukatı Mehmed Akif Kavçakar, "Firma yargı sürecini uzatmak için elinden geleni yaptı. 5 yılın sonunda haklı bulunduk. Adalet gecikmiş olsa da yerini buldu. Sıfır araç alacaklara tavsiyem, araçları sıfır bile olsa ekspertiz raporu almayı ihmal etmesinler" dedi.