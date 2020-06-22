Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün Pakistan'ın talebine binaen Cammu Keşmir'deki durumu ele almak üzere dışişleri bakanları düzeyinde İİT Cammu Keşmir Temas Grubu Acil Toplantısı düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakanımızın da katılacağı ve video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıda, Keşmir’de devam eden insan hakları ve özgürlükler konusundaki sorunlar bağlamında İİT bünyesinde ortaklaşa atılabilecek adımların ele alınması öngörülmektedir."