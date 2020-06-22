7 Şubat 2012'deki kumpasla ilgili dava, İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de görülmeye başlandı.

İddianamede, yapılan kumpasın FETÖ'nün hükümete karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olduğu vurgulandı.

Davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 34 sanık yargılanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Başkanı Fidan ve 61'inci Hükumetin üyeleri dosyada mağdur olarak yer alıyor.

Sanıklar hakkında, "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme, üye olma", "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" gibi suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen hapis cezaları isteniyor.

Davaya yayın yasağı getirilirken, duruşmaların kapalı yapılması kararı verildi.

Dava, 6 Temmuz'a kadar sürecek.

