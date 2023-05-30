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Gündem
AA 30.05.2023 01:22

İletişim Başkanı Altun: Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Altun: Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısının dünya liderleri tarafından kutlanmaya devam edildiğini belirtti.

Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, ABD, Rusya, Ukrayna, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Filistin, İsrail, Libya, Pakistan, Gine Bissau'nun devlet ve hükümet başkanlarının doğrudan telefonla arayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ilettiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız şu ana kadar 19 ülkeden tebrik telefonu aldı. Ayrıca, 100'ün üzerinde ülke ve uluslararası kuruluş lideri yazılı mesajla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yeniden seçilmesini kutladı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, lider diplomasisinin imkanlarını ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve küresel meseleleri çözüme kavuşturmak, barış ve istikrara katkı vermek için kullanmaya yeni dönemde de devam edecek."

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Seçim 2023 Recep Tayyip Erdoğan
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