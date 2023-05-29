Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik telefonu

Birçok dünya lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmelere dair açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.

Biden ve Putin'den Erdoğan'a tebrik telefonu

Açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da önem taşıdığına dikkat çekti.

Yeni dönemde ülkeler arasındaki tüm konularda iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla arayan liderlerden biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin oldu. Putin, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Liderler önümüzdeki süreçte de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabakata vardı.

Rutte ve Scholz'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İsrailli mevkidaşı Isaac Herzog da seçimleri kazanmasından dolayı telefonla arayarak kutladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan liderler arasındaydı.

Rutte ve Scholz, Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik etti.

Zelenskiy, Erdoğan'ı aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir tebrik telefonu da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den geldi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

Büyükelçi atanması hususunda mutabık kalındı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonla görüşerek tebriklerini iletti.

Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.

Macron'dan tebrik telefonu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Netanyahu'dan tebrik telefonu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden tebrik etti.

Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.