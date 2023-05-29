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Gündem
TRT Haber 29.05.2023 21:23

Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Biden'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

Putin'den tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Rusya Devlet Başkanı Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Rusya Devlet Başkanı Putin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

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