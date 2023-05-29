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Gündem
AA 29.05.2023 20:32

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'daki olayların taraflarına 'şiddetten kaçınma' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların tüm taraflarına şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kosova'daki olayların taraflarına 'şiddetten kaçınma' çağrısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde yaşanan olayların endişeyle takip edildiği, söz konusu olayların bölgesel güvenlik ve istikrara zarar verdiği belirtildi.

Tüm taraflara şiddet olaylarından kaçınma ve gerilimi tırmandıracak eylemlerde bulunmama çağrısı yapılan açıklamada, "Kosova Barış Gücü’nün (KFOR) olayların tırmanmasını engelleme yönündeki yapıcı rolünü takdirle karşılıyoruz. Çıkan olaylarda bazı KFOR askerlerinin hafif yaralandığını üzüntüyle öğrendik" ifadelerine yer verildi.

Kosova'nın kuzeyinde gerginlik sürüyor
Kosova'nın kuzeyinde gerginlik sürüyor

Açıklamada, bölgede gerilimin azaltılmasının, kalıcı barış ve istikrarın tesis edilebilmesinin yegane yönteminin, halen yürütülmekte olan diyalog sürecinde ilerleme sağlanması olduğu vurguladı.

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