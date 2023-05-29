Dezenformasyon Bülteni'nin 74. sayısı yayımlandı

Bültende, "İstanbul'da belgesi olmadan oy kullanmaya çalışan polis ve bekçiler, müşahitler ve sandık görevlileri tarafından engellendi" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Bir sandıkta oy kullanacak kolluk güçlerini gösteren 142 belgesinin pusulalarla birlikte çıkması bazı görevlilerin itirazına neden olmuş, ancak belgenin orada olması gerektiği anlaşılınca sorun çözülmüştür. Ayrıca çarşı ve mahalle bekçilerinin sandık görevi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir." ifadesine yer verildi.

Manisa Şehzadeler Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda 1232 numaralı sandıktaki "tutanak yakma" olayıyla ilgili manipülasyon yapıldığının belirlendiğine yer verildi.

Sandık başkanı ve siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurulunun, sandık sayım-döküm işlemi tamamlandıktan sonra tutanakları imzalaması gerektiği anımsatılan bültende, ancak söz konusu sandık kurulundaki tüm siyasi parti üyelerinin seçim başlamadan 10 adet tutanağı imzaladıkları bildirildi.

Bültende, hatanın fark edilmesi üzerine İlçe Seçim Kurulundan yeni tutanaklar alındığı, daha önce imzalananların ise sandık kurulu tarafından müşahitlerin nezaretinde imha edildiği ve olayla ilgili tutanak tutulduğu belirtildi.

"Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiası

"Uşak'ta Suriyeli şahıs Türk vatandaşını bıçakladı" iddiasının doğru olmadığına yer verilen bültende, iddiaya konu görüntülerdeki olayın Aydın'ın Efeler ilçesinde geçen şubatta yaşandığı kaydedildi.

Olayın, hapisten yeni çıktığı tespit edilen T.E. ile uyuşturucu ve diğer suçlar olmak üzere çeşitli sabıkalarının bulunduğu öğrenilen A.Y. arasında meydana geldiği, emniyet müdürlüğü ekiplerinin, şüpheli T.E'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken yaralanan A.Y.'nin hastaneye kaldırıldığı aktarılan bültende, "T.E. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, yaralanan A.Y. ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Olaya karışan şahıslar Suriye uyruklu değildir. Görüntüler daha önce de 'İstanbul'da öldürülen Suriyeli', 'Suriyeli şahıs bir Türk vatandaşını öldürdü' iddiasıyla paylaşılarak provokasyon yapıldığı tespit edilmiştir." denildi.

"Seçmen sayısından fazla oy pusulasının sandık kurullarına teslimi" iddiası

Bültende, seçmen sayısından fazla oy pusulasının sandık kurullarına teslimi konusunda sosyal medyada manipülasyon yapıldığı ifade edildi.

Önceki seçimlerde olduğu üzere, seçmen sayısından daha fazla zarf ve oy pusulasının sandık kurullarına tesliminin rutin uygulama olduğuna işaret edilen bültende, bunun zarf ve oy pusulalarının herhangi bir yırtılma veya deforme olabilme ihtimaline karşı tedbir amaçlı uygulandığı belirtildi.

Bültende, sandık kurulları tarafından oy kullanma süreci başlamadan önce zarf ve oy pusulasının sayıldığı, oy sayım süreci sonunda fazla oy pusulası ve zarf sayılarının da seçim sandık sonuç tutanağına işlendiği anlatıldı.

Çınarcık'taki 1033 numaralı sandıkta yaşanan hadise

Yalova Çınarcık Hüdaverdi Aydın İlköğretim Okulu'nda 1033 numaralı sandıkta yaşanan hadiseyle ilgili sosyal medyada manipülasyon yapıldığına yer verilen bültende, şunlar kaydedildi:

"1033 numaralı sandık kurulu, oy verme işlemi sırasında bir şahsın elinde iki zarf olduğunu fark etmiştir. Şahıs, sandık görevlisi tarafından ikaz edilmesine rağmen elindeki iki zarfı ivedi bir şekilde sandığa atmıştır. Sandık kurulu olayla ilgili tutanak tutmuş, sandığa iki zarf atan şahsın Çınarcık eski CHP İlçe Başkanı Mustafa Deveci olduğu tespit edilmiştir. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından, oy döküm işlemi sırasında sandık kurulu rastgele bir zarf çekerek imha etmiştir."

"Seçim sonuçlarının gösterildiği iller arasında 'Kamyonet' diye bir il var" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Seçim sonuçlarının gösterildiği iller arasında 'Kamyonet' diye bir il var" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, "Görüntüler incelendiğinde, kullanılan tarayıcıdan otomatik dil çeviri özelliğinin açık olduğu, bazı şehir isimlerinin İngilizce algılanıp Türkçeye çevrildiği tespit edilmiştir. 'Van' ilimizin de otomatik çeviriyle 'Kamyonet' olarak çevrildiği belirlenmiştir. Yine 'Batman' ilimizin Türkçeye otomatik çevirinin açık olması halinde, 'Yarasa Adam' olarak çevrildiği görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "sandık kurulu imza çizelgelerinde yazıların silindiği görüntülerin" iddia edildiği gibi birçok sandıkta değil, sadece İstanbul Çekmeköy'deki bir sandıkta tespit edildiği kaydedilen bültende, matbaa hatasından kaynaklanan durumun, siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurulunca tutanak altına alındığına yer verildi ve "Başka herhangi bir sandıkta benzer bir durum yaşanmamış, ilçe seçim kurulu tarafından yeni imza çizelgeleri gönderilerek oy verme işleminin sağlıklı biçimde devam etmesi sağlanmıştır." denildi.

"Muhtarın köylüler yerine oy kullandığı" iddiası

"Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde AK Parti'li belediye oy verme işleminin saat 20.00'ye kadar süreceği anonsu yaptı" iddiasının doğru olmadığı vurgulanan bültende, "Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde oy verme işlemi tüm yurtta pazar günü saat 08.00'de başlamış ve 17.00'de sona ermiştir. Akçakale Belediyesinden yapılan anons da 'Oy verme işlemi saat sabah 08.00'den 17.00'ye kadar kadar sürecek.' şeklindedir. Asılsız iddialara itibar edilmemelidir." ifadesi kullanıldı.

"Şanlıurfa Siverek Kavaklıdere köyü 1364 numaralı sandık köy muhtarının evinde kurulmuş. Muhtar köylülere oy kullandırmayıp onların yerine oy kullanıyor" iddiasının da doğru olmadığı belirtildi.

Kavaklıdere Mahallesi'nde kamusal bir bina bulunmadığı, bu sebeple ilçe seçim kurulunun, bağımsız girişe sahip bulunması ve bütün mahallenin ortak ulaşabileceği bir yer olması nedeniyle son dört seçimdir kullanılan aynı yere sandığı kurduğu ifade edilen bültende, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı, 1364 numaralı sandıkta oy verme işleminin güvenli şekilde yapıldığı kaydedildi.

"Seçim kutlaması yapanların silah atışlarıyla kız çocuğunun öldürüldüğü" iddiası

Bültende, "İstanbul Sancaktepe'de, seçim kutlaması yapan şahıslar gelişigüzel silah atışlarıyla bir kız çocuğunu kafasından vurarak öldürdüler" iddiası da yalanlandı.

İstanbul Sancaktepe'de bir çocuğun, 3. kattaki evinin balkonundan düştüğü, 112 marifetiyle Sarıgazi Özel Bölge Hastanesine kaldırıldığı bildirilen bültende, yapılan müdahalelere rağmen çocuğun kurtarılamadığı kaydedildi.

Bültende, doktor raporunda çocuğun yüksekten düşme nedeniyle yaşamını yitirdiğinin belirtildiği ifade edildi.