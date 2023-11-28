İletişim Başkanı Altun, Özbekistan enformasyon heyetiyle bir araya geldi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke heyetlerinin katılımıyla Allamjonov ve Asadov ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iletişim, medya ve enformasyon alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

Allamjonov ve Asadov'a ziyaretleri için teşekkür eden Altun, "Türkiye ve Özbekistan ilişkileri her alanda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da kazan-kazan esasıyla güçlü ve nitelikli işbirlikleri ile derinleşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.