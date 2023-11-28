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Gündem
AA 28.11.2023 16:37

İletişim Başkanı Altun, Özbekistan enformasyon heyetiyle bir araya geldi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon Politikaları Başkanı Komil Allamjonov ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sherzod Asadov ile bir araya geldi.

İletişim Başkanı Altun, Özbekistan enformasyon heyetiyle bir araya geldi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iki ülke heyetlerinin katılımıyla Allamjonov ve Asadov ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Özbekistan arasındaki iletişim, medya ve enformasyon alanlarında işbirliği fırsatlarını değerlendirdiklerini belirtti.

İletişim Başkanı Altun, Özbekistan enformasyon heyetiyle bir araya geldi

Allamjonov ve Asadov'a ziyaretleri için teşekkür eden Altun, "Türkiye ve Özbekistan ilişkileri her alanda olduğu gibi iletişim ve medya alanında da kazan-kazan esasıyla güçlü ve nitelikli işbirlikleri ile derinleşmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

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