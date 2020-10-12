İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Oruç Reis'in göreviyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Tüm taraflara Türkiye’nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz"

Oruç Reis'in rutin bakımlarının ardından Doğu Akdeniz'e döndüğünü, çalışmalarına devam edeceğini belirten Altun, Yunanistan da dahil tüm taraflara Türkiye'nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısı yaptı:

"Mesajımız açık: Diplomatik çözüme bağlılığımızı sürdürüyor; Yunanistan başta olmak üzere tüm taraflara Türkiye’nin diplomatik çabalarını destekleme çağrısında bulunuyoruz. Ancak, “benim olan benimdir, senin olan ise müzakereye tabidir” diyorsanız herhangi bir müzakere yapılamaz.

Bugünlere kolay gelmedik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aşılmaz denen engelleri bir bir aştık. Her seferinde ülkemiz, milletimiz kazandı. Durmak yok, yola devam. Oruç Reisimizin yolu açık olsun."