Haber Giriş: 30 Temmuz 2021 Cuma 01:18Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İletişim Başkanı Altun: 63 yangının 43'ü kontrol altına alındı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor. İki gün içinde çıkan 63 yangının 43'ü kontrol altına alınmıştır. Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor" dedi.
İlgili kurum ve kuruluşlarımız, yaklaşık 4 bin personel, yüzlerce araç ve ekipmanla 21 ilimizde çıkan orman yangınlarına karşı havadan ve karadan müdahale ediyor.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 29, 2021
İki gün içinde çıkan 63 yangının 43’ü kontrol altına alınmıştır.
Söndürme çalışmaları titizlikle devam ediyor. pic.twitter.com/m1pj6WcEwt
Etiketler: Fahrettin Altun Orman Yangını
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