Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 18:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İkna yoluyla teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi
[AA (arşiv)]
Terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 1 Ocak'tan itibaren teslim olan terörist sayısı 106'ya ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
1992 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldığı tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 106'ya yükseldi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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