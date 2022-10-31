Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi 17:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti
CHP'den bir istifa haberi geldi. Eski genel başkan ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Aslı Baykal istifa haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
''Siyasi parti üyeliğiniz sonlandırılmıştır'' yazılı mesajı paylaştı.
Baykal istifa gerekçesinin sorulması üzerine, "Gördüğüm lüzum üzerine CHP'den istifa ettim" cevabını verdi.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde biyokimya profesörü olan Aslı Baykal, başka bir partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı.
Etiketler: CHP
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