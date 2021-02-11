Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nin Bilim Kurulu toplantısında açıkladı. 11 Ocak'ta ilk aşılarını olan sağlık çalışanları bugünden itibaren ikinci aşılarını olacak.

Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürüyor.

covid19asi.saglik.gov.tr adresinden anlık paylaşılan aşılananların sayısı ve illerin aşı haritası görüntülenebiliyor.

Şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı.

Bakan Koca, "Hedef, nüfusumuzun en az yüzde 60'ının aşılanmasını sağlamaktır" diyerek aşının virüs karşısındaki en büyük silah olduğunu söylemişti.

70 yaş ve üzerinin aşılaması başlayacak

Planlanan aşı takvimine göre bugünden itibaren 70 yaş ve üzerindeki vatandaşların da aşı uygulaması başlayacak. Daha önce yaş gruplarına göre 90 yaş ve üzerinden itibaren kademeli olarak aşılanmların ilk dozu yapılmıştı.

65 yaş ve üzerinin aşılanması cuma günü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısında 65 yaş ve üzeri vatandaşların da cuma gününden itibaren aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

Kamu hizmetlerinde çalışanlar hafta sonu

Kritik kamu hizmetlerinde çalışanların aşılanmasına hafta sonu başlanacağını söyleyen Bakan Koca, "Başta kabine üyelerimiz olmak üzere devlet üst yöneticilerini aşılanmaya davet ediyorum. Vali, il emniyet müdürü, kaymakam ve belediye başkanlarımızın kendi bölgelerindeki sağlık tesislerimizde aşılarını yaptırarak vatandaşlarımıza önderlik etmesini bekliyorum" çağrısında bulundu.

Yüz yüze eğitimdeki öğrenmenler Şubat sonunda

Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bakan Koca, yüz yüze eğitim verecek öğretmenlerin aşı süreçlerinin hızlı bir şekilde uygulanacağını söyledi. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakanlığından listelerin alındığını belirtti. "Şubat sonuna doğru öğretmenlerimiz için de, özellikle eğitim başlanacak olan sınıflar için söylüyorum, aşılama takvimi başlamış olacak" dedi.