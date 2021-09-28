Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşı oranında Bartın ve Giresun'un yüzde 75'in üzerine çıktığını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranımız Bartın ve Giresun'da da yüzde 75'in üzerine çıktı. Böylece mavi il sayımız 13'e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

Covid-19’a karşı İKİNCİ DOZ aşı oranımız BARTIN VE GİRESUN’DA da %75’in üzerine çıktı. Böylece MAVİ İL sayımız 13’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 28, 2021

İkinci doz aşıda Şırnak'ın rengi turuncu oldu

Şırnak, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranını yükselterek haritadaki rengini kırmızıdan turuncuya döndürdü.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şırnak, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranını yükselterek haritamızdaki rengini kırmızıdan turuncuya çevirdi. İkinci doz aşı oranı halen yüzde 55'in altında olan illerimiz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım."

"Hayatın eski akışına dönme isteği, sağlığımız pahasına olmamalı"

Bakan Koca, bir başka paylaşımında ise "Salgın şartlarında yaşamaktan hepimiz sıkıldık. Fakat hayatın eski akışına dönme isteği, sağlığımız pahasına olmamalı. Maske ve mesafe kuralına uyalım, virüse karşı direnç kazanmak ve toplum bağışıklığını sağlamak için aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.