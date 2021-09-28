Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti
[Fotoğraf: Mevlüt Çavuşoğlu (twitter)0]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Wenzel'i kabul etti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Başkanı Rolf Wenzel’i ağırladık, Türkiye’deki projelere katkılarını ele aldık" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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