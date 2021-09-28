Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 661 COVID-19 testi yapıldı, 28 bin 892 kişinin testi pozitif çıktı.

239 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 336 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 86,45, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,98 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 108 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 53 milyon 658 bin 331'i birinci doz, 44 milyon 59 bin 772'si ikinci doz, 10 milyon 280 bin 158'i üçüncü doz olmak üzere 108 milyon 734 bin 111'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.