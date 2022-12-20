Yollar, tıpkı damarlar gibi şehirdeki kan akışını sağlıyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı mega şehirde kalabalıkla birlikte kaçınılmaz problemler ortaya çıkıyor.

Bu probleme çözüm olarak Asya ve Avrupa’yı deniz altından birleştiren ilk kara yolu tüneli projesi hayata geçirildi.

Konumu, teknik üstünlükleri ve çok yönlü özellikleri ile tünel inşaatçılığında çığır açarak dünyanın ilgisini çeken Avrasya Tüneli, deniz tabanının altından geçen iki katlı bir kara yolu tüneli ile kıtaları birbirine bağlıyor.

[Grafik: TRT Haber/Hafize Yurt Ateş]

97 milyon araç tünelden geçiş yaptı

Avrasya Tüneli, 700 mühendis ve 12 binden fazla kişinin çalışmasıyla, planlanandan 8 ay önce tamamlanarak 20 Aralık 2016'da açıldı.

Aralık ayında günlük ortalama araç sayısı 63 bin oldu. 6 yılda Avrasya Tüneli'nden geçen araç sayısı ise 97 milyon oldu. Tünel 1 Mayıs'ta motosiklet kullanıcılarına da açılmıştı. Yaklaşık 8 ayda 232 bin 452 motosiklet geçiş yaptı.

İstanbul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor. Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden oluşuyor.

Tünel, yolculuk süresini kayda değer şekilde azaltıyor

Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.

Tünel, bütüncül bir yapıda araç trafiğini rahatlatıyor. İstanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu güzergahta yolculuk süresi kayda değer miktarda azalırken, güvenli ve konforlu yolculuk mümkün hale geliyor.

Avrasya Tüneli, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahı ile İstanbul Boğaz geçişinde hızlı ve konforlu bir ulaşım alternatifi olarak hizmet veriyor.

Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf

Sürücüler, tünelden geçişle yolculuk sürelerinin kısalmasıyla zamandan, yakıttan ve kaza maliyetinden tasarruf elde ediyor. Aynı zamanda emisyon azalımı sayesinde çevresel açıdan ekonomiye katkı sağlanıyor.

Asya kıtasında bulunan tam donanımlı kontrol merkezinde, herhangi bir olağanüstü durum karşısında uygulanacak tüm tedbirler önceden uzmanlar tarafından belirlendi. Geniş bir kadrodan oluşan kamu personeli ve 200 kişilik uzman Avrasya Tüneli ekibi, yolculuk boyunca yardım etmeye hazır olarak bekliyor.

Tünel 7/24 izleniyor

Her türlü hava koşulunda gün boyu hizmet verecek Avrasya Tüneli, kapalı devre kamera, algılama ve uyarı sistemleri ile 7/24 izleniyor. Tünelde iletişim mobil telefon, acil durum telefonları ve anons sistemleri ile kesintisiz olarak sağlanıyor.

Havalandırma sistemindeki gelişmiş jet fanlar, sürekli temiz hava sirkülasyonu sağlıyor. İki yönlü çalışabilen bu fanlar, acil durumlarda kapasitesini artırarak tünel içine sürekli temiz hava temin ediyor.

Olumsuz hava koşullarında kesintisiz sürüş konforu

Kullanıcıların giriş ve çıkışlarda tünele ve gün ışığına kolayca adapte olmalarını sağlamak amacıyla özel kademeli LED aydınlatma teknolojisi uygulandı.

Avrasya Tüneli ile sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında dahi kesintisiz yolculuk yapılıyor. Tünel, ilk günden bugüne çevreye, topluma ve şehre olan duyarlı yaklaşımıyla uluslararası standartlarda örnek bir proje oldu.

Proje kapsamında İstanbul’a kazandırılan 2 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile bölgedeki hava kalitesi sürekli izleniyor ve emisyon değerlerinin standartlara uygun olması sağlanıyor.