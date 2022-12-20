İki kıtanın en kısa yolu Avrasya Tüneli
Milyonlarca yıllık yeryüzü tabakası delindi, yerin 106,4 metre altında yüksek basınçla mücadele edildi… Tek bir amaç vardı, kronikleşen İstanbul trafiğine nefes aldırmak. 6 yıldır iki kıta arasında hizmet veren Avrasya Tüneli'nden 97 milyon araç geçti.
Yollar, tıpkı damarlar gibi şehirdeki kan akışını sağlıyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı mega şehirde kalabalıkla birlikte kaçınılmaz problemler ortaya çıkıyor.
Bu probleme çözüm olarak Asya ve Avrupa’yı deniz altından birleştiren ilk kara yolu tüneli projesi hayata geçirildi.
Konumu, teknik üstünlükleri ve çok yönlü özellikleri ile tünel inşaatçılığında çığır açarak dünyanın ilgisini çeken Avrasya Tüneli, deniz tabanının altından geçen iki katlı bir kara yolu tüneli ile kıtaları birbirine bağlıyor.
Tünel, yolculuk süresini kayda değer şekilde azaltıyor
Sarayburnu-Kazlıçeşme ile Harem-Göztepe arasında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi.
Tünel, bütüncül bir yapıda araç trafiğini rahatlatıyor. İstanbul’da trafiğin çok yoğun olduğu güzergahta yolculuk süresi kayda değer miktarda azalırken, güvenli ve konforlu yolculuk mümkün hale geliyor.
Avrasya Tüneli, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahı ile İstanbul Boğaz geçişinde hızlı ve konforlu bir ulaşım alternatifi olarak hizmet veriyor.
Hem zamandan hem de yakıttan tasarruf
Sürücüler, tünelden geçişle yolculuk sürelerinin kısalmasıyla zamandan, yakıttan ve kaza maliyetinden tasarruf elde ediyor. Aynı zamanda emisyon azalımı sayesinde çevresel açıdan ekonomiye katkı sağlanıyor.
Asya kıtasında bulunan tam donanımlı kontrol merkezinde, herhangi bir olağanüstü durum karşısında uygulanacak tüm tedbirler önceden uzmanlar tarafından belirlendi. Geniş bir kadrodan oluşan kamu personeli ve 200 kişilik uzman Avrasya Tüneli ekibi, yolculuk boyunca yardım etmeye hazır olarak bekliyor.
Tünel 7/24 izleniyor
Her türlü hava koşulunda gün boyu hizmet verecek Avrasya Tüneli, kapalı devre kamera, algılama ve uyarı sistemleri ile 7/24 izleniyor. Tünelde iletişim mobil telefon, acil durum telefonları ve anons sistemleri ile kesintisiz olarak sağlanıyor.
Havalandırma sistemindeki gelişmiş jet fanlar, sürekli temiz hava sirkülasyonu sağlıyor. İki yönlü çalışabilen bu fanlar, acil durumlarda kapasitesini artırarak tünel içine sürekli temiz hava temin ediyor.
Olumsuz hava koşullarında kesintisiz sürüş konforu
Kullanıcıların giriş ve çıkışlarda tünele ve gün ışığına kolayca adapte olmalarını sağlamak amacıyla özel kademeli LED aydınlatma teknolojisi uygulandı.
Avrasya Tüneli ile sis, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında dahi kesintisiz yolculuk yapılıyor. Tünel, ilk günden bugüne çevreye, topluma ve şehre olan duyarlı yaklaşımıyla uluslararası standartlarda örnek bir proje oldu.
Proje kapsamında İstanbul’a kazandırılan 2 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu ile bölgedeki hava kalitesi sürekli izleniyor ve emisyon değerlerinin standartlara uygun olması sağlanıyor.
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