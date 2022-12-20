İletişim Başkanı Fahrettin Altun, El Cezire Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Altun, Türkiye'nin öncülüğünde hazırlanan sıfır atık kararının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edilmesini "Sıfır atık önlemlerini savunmada lider konumdayız" sözleriyle değerlendirdi.

"Türkiye, küresel sıfır atık hareketinin lideri olmuştur"

Kararın, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Altun şunları söyledi:

“Sıfır atık konusunda milli seferberliğe öncülük eden Sayın Emine Erdoğan'ın liderliği ve inisiyatifiyle Türkiye, küresel sıfır atık hareketinin lideri olmuştur. Hükümetimiz, gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi için çevreyi korumaya kararlıdır. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Sayın Emine Erdoğan, bunun gerçekleşmesi için tedbirleri hayata geçirmek, ulusal ve küresel ölçekte farkındalık yaratmak için canla başla mücadele etmektedir.”

"Yürütülen diplomatik çalışmalar Türkiye'yi enerji üssü haline getirecek"

İletişim Başkanı Altun, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda Türkiye'nin uluslararası alanda yürütülen tüm çabalara katkı sağladığını vurguladı.

Altun'un gündeminde Türkiye'nin enerji hamleleri de vardı.

“Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli iklim anlaşmalarına imza atmanın yanı sıra milletimiz için olduğu kadar Avrupa için de enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çalışmalarına öncülük etmektedir. Daha temiz enerji kaynaklarına yatırım yapma çabaları ile Orta Asya doğal gaz kaynaklarını Avrupa'ya ulaştırmaya yönelik yürüttüğü diplomatik çalışmalar Türkiye'yi bir enerji üssü haline getirecek. Bu çabalar bir taraftan bölgedeki enerji güvenliğine katkıda bulunacak diğer taraftan ülkeleri daha sürdürülebilir kaynaklara yönlendirecek."