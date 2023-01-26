Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 02:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İki eski generalin cezası kaldırıldı
Müebbet hapis cezasına çarptırılan Eski Orgeneral İlhan Kılıç ve Eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları sağlık nedeniyle kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 28 Şubat Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları yaşlılık halleri ve sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.
Adi suçlardan 9 yıl 46 ay hüküm giyen Osman Kartal'ın cezası da sağlık sorunları nedeniyle affedildi.
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