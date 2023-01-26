Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile, 28 Şubat Davası'nda müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Orgeneral İlhan Kılıç ve eski Tümgeneral Kenan Deniz'in cezaları yaşlılık halleri ve sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.

Adi suçlardan 9 yıl 46 ay hüküm giyen Osman Kartal'ın cezası da sağlık sorunları nedeniyle affedildi.