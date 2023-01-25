TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 'Yılın Fotoğrafları' için oy verdi.

Sobacı, Anadolu Ajansı muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceledi.

"Haber", "spor" ve "çevre-yaşam" kategorilerindeki fotoğraflar arasından seçimini yaptı.

İlk tercihi "TOGG'un ilk yolculuğu"

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in 'TOGG'un ilk yolculuğu' fotoğrafını seçti. Zahid Sobacı'nın, Çevre ve Yaşam kategorisindeki tercihi Mustafa Hassona'nın çektiği fotoğraf oldu. 'Masumiyet' isimli fotoğraf, İsrail Ablukası altındaki Gazze'de yanında oyuncağıyla birlikte namaz kılan bir kız çocuğuna ait.

Sobacı, Spor başlığında ise oyunu Salih Zeki Fazlıoğlu'nun çektiği 'Şükür secdesi' başlıklı fotoğraftan yana kullandı. Fotoğraf karesinde, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda maçı kazanarak çeyrek finale yükselen Faslı oyuncular ve teknik heyetin secde etmesi yer alıyor.

Sobacı ve Karagöz birbirlerine hediye verdi

Oylamanın ardından Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz, TRT Genel Müdürü Sobacı'ya tamamı geri dönüşüm parçalarından yapılan fotoğraf makinesi hediye etti.

Mehmet Zahid Sobacı'nın Karagöz'e armağanı ise TRT retro pikap oldu.