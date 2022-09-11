Yanık, yeni eğitim öğretim yılında bakanlığın sunduğu desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocuklara yönelik eğitim desteği başlığı altında çeşitli yardımlarda bulunduklarını belirten Yanık, eğitim desteğinin, temel okul ihtiyaçların karşılanması için özellikle eğitim öğretim dönemlerinin başında yapılan materyal yardımları, sınava hazırlık malzemeleri yardımı ve diğer eğitim yardımlarını kapsadığını bildirdi.

Bakan Yanık, eğitim odaklı sosyal yardımlarla çocukların eğitimli bireyler olarak yetişmelerini desteklediklerini vurgulayarak, "İhtiyaç sahibi hanelerdeki çocukların eğitim masraflarının karşılanması ve eğitimlerinin desteklenmesi için 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) toplamda 223,7 milyon lira kaynak aktardık." bilgisini verdi.

"Çocuk refahının artırılması öncelikli hedeflerimiz arasında"

SYDV'lere her ay düzenli kaynak aktararak, ihtiyaç sahibi hanelere nakdi ve ayni destek verdiklerini hatırlatan Yanık, "Yapacağımız bu yardımla önceliğimiz çocuklarımızın eğitimden uzak kalmaması olacak. Değerlerimiz ve geleceğimiz olan çocuklara, sadece eğitim alanında değil, ihtiyaç duydukları tüm alanlarda desteklerimizi sunuyoruz. Çocuk refahının artırılması ve çocukların eğitime erişimi öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuklar için her türlü desteğe hazır olduklarını belirten Yanık, "Bu kapsamda çocukların eğitim hakkından uzak kalmaması için bakanlıkça birçok destekte bulunuyoruz. Aktardığımız eğitim yardımının yanı sıra çocuklarımızın okula devam etmesi için ailelerimize her ay düzenli olarak Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) veriyoruz. Onların sosyal, kültürel ve sportif açıdan da gelişmelerini destekliyoruz." açıklamasında bulundu.