Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 11:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından geldi.
Bakanlık, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlarına devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2022
Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/lDJshGn2fO
Etiketler: Barış Pınarı Harekatı PKK/YPG Terörle Mücadele
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