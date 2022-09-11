Aktif dış politika, yürütülen girişimci, insani diplomasi ve ülkelerle geliştirilen ikili ilişkiler..

Türkiye'nin etkin diplomatik adımları Türk vatandaşlarına seyahat için yeni kapılar açıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunda kimlikle gidilebilen ülkelere Bosna-Hersek ve Sırbistan'ın eklendiğini açıklamıştı. Böylece kimlikle gidilen ülkelerin sayısı 7'ye çıktı.

Türk vatandaşları güvenli çipli kimlikleriyle vize ve pasaporta gerek kalmadan bu ülkelere seyahat edebiliyor. Peki o devletler hangileri?

Kimlikle gidilen ülkeler arasında Türkiye'ye yakın coğrafyadaki devletler bulunuyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Azerbaycan bu ülkelerin başında geliyor. Bunun yanı sıra Gürcistan, Ukrayna, Moldova, Bosna-Hersek ve Sırbistan'a da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik kartı ile giriş yapılıyor.

Güney Amerika'ya vizesiz seyahat

Ankara'nın Güney Amerika ülkeleri ile iyi ilişkileri bulunuyor. Birçok ülke Türkiye'den vize talep etmiyor.

Bu devletler arasında Arjantin, Brezilya, Bolivya, Uruguay, Venezuela ve Şili de yer alıyor.