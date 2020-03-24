Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İhsan Amca'ya o saygısızlığı yapan yakalandı
Dün yaşlı bir vatandaşın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri tüm Türkiye'den tepki topladı. İçişleri Bakanlığı harekete geçti, videoyu çeken kişi hakkında işlem başlatıldı.
İhsan amcanın sosyal medyada yayınlanan görüntüleri büyük tepki toplamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu görüntülere Twitter hesabından tepki göstermişti.
65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 23, 2020
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, M.T.E isimli kişinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı belirtildi.
M.T.E'nin videoya çektiği İhsan amca, Süleyman Soylu ile telefonda görüştü.
March 24, 2020
Etiketler: tutuklama ihsan amca İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:32
Son Haberler
- 14:40
- 14:40
- 14:40
- 14:36
- 14:34
Sıradaki Haber
Bankaların çalışma saatleri değişti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz