Çok Bulutlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
İHA 21.03.2026 11:24

İHA pilotu başvuruları 2026'da yüzde 236 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026 yılının başından itibaren insansız hava aracı (İHA) pilotu olmak için başvuranların sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 236 artarak 54 bin 75'e ulaştığını belirtti.

İHA pilotu başvuruları 2026'da yüzde 236 arttı

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki İHA ve lisanslı pilot sayılarına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından verilen eğitimler ve yürütülen çalışmalarla sivil havacılığa ilginin giderek arttığına işaret eden Uraloğlu, "2026 yılının başından bu yana 54 bin 75 kişi İHA pilotu olmak için başvuruda bulundu. Geçen yılın ilk üç ayına göre İHA pilotu olmak isteyenlerin sayısı yüzde 236 arttı." ifadelerini kullandı.

"Yılın başından bu yana 1091 yeni İHA kayıt altına alındı"

İHA'ların zirai ilaçlama, fotoğrafçılık, sinema, haritalama, trafik, güvenlik, kargo ve sağlık gibi birçok farklı sektörde kullanım alanının genişlediğini belirten Uraloğlu, SHGM'nin "İHA Sistemleri Talimatı" kapsamında oluşturulan özel kayıt sistemiyle izin, uçuş ve kayıt işlemlerinde büyük kolaylık sağlandığını vurguladı.

Uraloğlu, bu kolaylıkların envantere de yansıdığını aktararak, "Yılın başından bu yana 1091 yeni İHA'yı kayıt altına aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Uraloğlu, 17 Mart 2026 itibarıyla İHA Kayıt Sistemi'ne kayıtlı ve aktif kullanımda olan İHA sayısının 77 bin 616'ya yükseldiğini kaydederek, "Sistemde kayıtlı İHA pilot lisansına sahip kişi sayısı ise 1 milyon 655 bin 918'e ulaştı." bilgisini verdi.

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu İnsansız Hava Aracı (İHA)
