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İdlib şehidi Anayurt son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Suriye'nin İdlib bölgesinde nisan ayında görev esnasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Anayurt'un cenazesi memleketinde toprağa verildi.
Şehit İsmail Anayurt'un cenazesi, Tokat Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mimar Sinan Mahallesi Şubaşı Caddesi'ndeki babaevine getirildi.
[Fotoğraf: AA]
Burada şehidin annesi Tesmiye, babası Dursun Anayurt ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Fevzi Çakmak İlkokulu bahçesinde hazırlanan alana getirildi. Şehit Anayurt, burada kılınan cenaze namazı sonrası şehitlikte toprağa verildi.
[Fotoğraf: AA]
Cenaze törenine, şehidin ailesi, Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Etiketler: tokat erbaa şehit İsmail Anayurt İdlib şehidiSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 15:55
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