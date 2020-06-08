Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın ve EYP'lerin tespiti ve imhasına devam ediyor.

Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Çukurca bölgesinde icra ettikleri kararlı operasyonlar sonucu PKK’lı teröristlerin terk etmek zorunda kaldığı bir mağarada; 1 EYP, 266 Dragunov keskin niş. tf. mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.https://t.co/GqWHuEe79O#MSB #TSK pic.twitter.com/R03AgLyJV9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 8, 2020

Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde iki girişli, 30-35 metre uzunluğunda ve teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mağara tespit edildi.

Mağaradaki arama tarama faaliyetlerinde bulunan 266 dragunov mühimmatı ve bir EYP imha edildi.