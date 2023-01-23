İçişleri'nden 'Tevfik Göksu' açıklaması
İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında çıkan "Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun soruşturulmasına izin verilmediği" haberleri üzerine açıklamada bulundu. Söz konusu kararın İstanbul Valiliği'nce yaptırılan ön araştırma sonrası alındığı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, Göksu hakkındaki şikayetler üzerine İstanbul Valiliği'nce ön araştırma yaptırıldığı ve işlem yapılmasını gerektiren hususa rastlanmadığı belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nca 2 Ocak'ta işleme konulmama kararı verildiği, Danıştay'a itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi.
Açıklamada, belediyelere ilişkin soruşturma sayıları da paylaşıldı.
2019 sonrası dönemde; AK Partiye mensup belediyeler hakkında 225 soruşturma izni verilirken, 361 başvuruya karşılık ise soruşturma izni çıkmadı.
CHP’ye mensup belediyeler hakkında da 236 soruşturma izni verilmesi, 359 soruşturma izni verilmemesi kararı alındığı belirtildi.
Aynı dönemde valilik veya müfettiş görüşü üzerine Göksu hakkında 5 dosyada işleme konulmama; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise toplam 13 dosyada işleme konulmama kararı verildiği ifade edildi.