AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala'nın başkanlığındaki heyet, Avrupa'nın farklı şehirlerinde halkla buluşmalar çerçevesinde Fransa'nın Lyon kentinde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ala'nın telefonu aracılığıyla vatandaşlara seslendi.

Erdoğan, Türkiye'de yapılacak 2023 seçimleriyle ilgili Lyon'da daha büyük bir zafer elde edeceklerine inandığını belirtti.

Fransa'da Lyon'un dışındaki başka şehir ve eyaletlerde de bu başarının artarak devamını beklediğini aktaran Erdoğan, "Buradaki başarılar bizim övünç kaynağımız olacaktır. Dolayısıyla sizlere Türkiye'den en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum" dedi.

Erdoğan, dün Bursa'da muhteşem bir toplulukla beraber olduklarına değinerek "Aldığım resmi rakamlarla Bursa'da 120 bin kişinin katıldığı açılış törenimizi ve mitingimizi yaptık. Bu dalga dalga büyüyor. Bu hafta da inşallah Denizli'de olacağız. Denizlililerle sizlere selamlarımızı ve sevgilerimizi göndereceğiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, geleceğiniz aydınlık olsun" diye konuştu.

Lyon'daki heyette İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Adıyaman Milletvekili Fatih Toprak ve 26. Dönem Elazığ Milletvekili Ömer Serdar da yer aldı.