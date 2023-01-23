Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 00:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni metroyu kullandı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosunun vatman koltuğuna oturarak metroyu kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu Açılış Töreni'ne katıldı.
Erdoğan, burada Aşık Veysel İlkokulu öğrencilerinden oluşan Sadabad Korosu'nu dinledi, daha sonra metronun vatman koltuğuna geçerek İstanbul Havalimanı'na hareket etti.
Törene ve metro yolculuğuna eski Başbakan Tansu Çiller'de katıldı.
Yolculuk sırasında kendisine mikrofon verilen çocuk, "Uzun ince bir yoldayım" ve "Beraber yürüdük biz bu yollarda" ile "Yollarda bulurum" eserlerini seslendirdi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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