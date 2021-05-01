Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri'nden "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, tam kapanma sürecinde "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasının doğru olmadığını söyledi.
İnce, sosyal medya hesabından, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) sağlık çalışanlarına sağlık kuruluşlarına ulaşımda izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza kesildiğini içeren açıklamasını alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:
"TTB dezenformasyon yapmaktadır. Sağlık çalışanlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftırlar. Sadece kimlik kartlarını ibraz etmelerinin yeterli olduğu konusunda kolluk birimlerine talimat verileli 3 gün oldu. Bu süreçte fedakarca çalışan sağlıkçılarımızın haklarını ödeyemeyiz."
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