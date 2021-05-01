Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 18:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, Somali'deki seçim kararından memnun
Dışişleri Bakanlığı, Somali Parlamentosunun alt kanadı Federal Meclisin bugünkü oturumunda alınan seçimlerin 17 Eylül uzlaşısı temelinde en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Somali Parlamentosunun alt kanadı Federal Meclisin bugünkü oturumunda alınan, seçimlerin 17 Eylül uzlaşısı temelinde en kısa sürede gerçekleştirilmesi kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesine yer verildi.
Bu gelişmenin, siyasi paydaşlar arasında bir an önce yapıcı görüşmeleri yeniden başlatmasına ve görüş ayrılıklarının giderilerek toplumsal uzlaşı temelinde ilerleme sağlanmasına hizmet etmesinin temenni edildiği açıklamada, "Her daim dost ve kardeş Somali halkının yanında olan Türkiye, bu kapsamda güçlü desteğini sürdürmeye devam edecektir." denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Somali
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