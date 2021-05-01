Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT World’ün Strait Talk isimli programına konuk oldu.

Oktay, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Olayları’na ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. Konunun iç politika malzemesi yapıldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Biden talihsiz bir açıklamada bulundu. Benim için tek kelimeyle 'iç politika'dan başka bir şey değik. Talihsiz ve vizyonsuz bir açıklamaydı. Biden ve ABD dış politikası için kötü bir başlangıç oldu" açıklamalarını yaptı.

"Washington'dan FETÖ kararını gözden geçirmeleri bekleniyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden'ın haziran ayında NATO zirvesinde yapacağı görüşmeye dikkat çeken Oktay, ABD ile ilişkilerde yeni bir başlangıca ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Washington yönetiminden terör örgütü PKK/YPG ve FETÖ gibi konularda kararlarını gözden geçirmelerinin beklendiğini hatırlattı.

"Türkiye her zaman KKTC'nin yanında"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hafta içi Cenevre’de yapılan Kıbrıs toplantısına da değindi. Görüşmelerin çözümsüz kalmasında Rum tarafının rolüne dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, masaya yeni bir vizyonla geldi. Rum tarafı masaya yeni hiçbir teklifle gelmedi. Son 30 yıldan bu yana söyledikleri aynı şeylerle geldiler."

Fuat Oktay, Türkiye’nin her zaman KKTC'yi desteklemeye devam edeceğini tekrarladı.

"Uluslararası kamuoyu sözleri gerçekleştirmiyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suriyeli sığınmacılar konusunda uluslararası kamuoyunun tutumunu da eleştirdi, verilen sözlerin tutulmadığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Yarımcısı Oktay, "Yaklaşık 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası kamuoyu konuşmayı, söz vermeyi seviyor ancak sözlerini gerçekleştirmeyi sevmiyor. Sorunlara çözüm getirmiyorlar" dedi.