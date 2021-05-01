İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışları, çalışma izni/görev belgelerini e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden temin edebiliyor.

Ayrıca tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluktan kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi için muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izni/ görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00’e kadar geçerli olması sağlandı.

Usulsüz ve yetkisiz doldurmayı önlemek için denetimler sıkılaştırıldı

Salgının seyrinin kontrol altına alınması amacıyla uygulanan tam kapanma sürecinin başarıyla sonuçlanması için denetimlerini sıkılaştıran İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/ görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.

Denetimlerde belgelerin fotoğrafı çekilerek, sisteme yükleniyor

Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri; kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.

Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.

881 bin 639 belge düzenlendi

Tam kapanma sürecinde, e-başvuru sistemi üzerinden muafiyet kapsamında bulunan 697 bin 599 kişi, çalışma izni belgesi alırken, e-başvuru ve Alo 199 üzerinden 184 bin 40 kişi, seyahat izin belgesi aldı.