CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 23 Nisan töreninde İçişleri Bakanlığına Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin asılmadığını iddia etti. Bu iddiayı, İçişleri Bakanlığı Twitter hesabından yalanladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen iftira, yalan ve gerçek dışıdır. 23 Nisan’ın hemen ertesi gününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımızın resimlerinin indirildiği sırada çekilen görüntünün paylaşılması, böyle anlamlı bir günde birlikteliğimize atılan 'sorumsuz bir iftiradır' ve bu yakıştırma bizleri derinden üzmüştür" denildi.