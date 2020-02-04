İçişleri Bakanlığı, bekçilerin eğitimsiz olduğu ve yüksek maaş aldığı eleştirilerine yanıt verdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlık faaliyetleriyle ilgili aylık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Bekçi maaşı ne kadar?

Çataklı, göreve yeni başlayan bekçilerin maaşlarını açıkladı. Buna göre lise mezunu bekar bir bekçi işe ilk başladığında 4 bin 527 lira alıyor. Aynı durumda olan üniversite mezunu bir bekçinin maaşı ise 4 bin 534 lira.

"Maaşlar çalışma şartlarına göre değerlendirilmeli"

Çataklı, "Bu arkadaşlarımız gün batımından gün doğumuna kadar görev veriyorlar. Yani geceleri çalışıyorlar. Bu şartlar altında değerlendirmelerin yapılmasının uygun olacağını değerlendiriyoruz." dedi.

Bekçiler, daha önce il özel idaresi kanununa göre görev yaparken 2008 yılında yapılan değişiklikle emniyet hizmetleri sınıfına alındı. 1995-2016 arasında bekçi alımı yapılmadı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası teşkilatta doğan ihtiyaç sonrası 30 bin kişilik kadro tahsis edildi. 21 bin bekçi şu anda görevde, 9 bini de alım sürecinde.

Bekçi alımlarında en az lise mezunu olma şartı var

2016 yılından sonra yapılan alımlarda, en az lise mezunu olma şartı getirildi.

Çataklı, "2016'dan sonra aldığımız 19 bin 706 görev başındaki arkadaşımızdan 12 bini yani yüzde 60'ı lise mezunu, 3 bin 137'si yüksekokul mezunu yani yüzde 15,91'ine karşılık geliyor. Yüzde 20'si yani 3 bin 943'ü lisans, binde 15'i de yüksek lisans mezunu. Yani eğitim seviyesinin hızla yükseldiğini görüyoruz." açıklamasını yaptı.

"Bekçilerin asayişin sağlanmasına ciddi katkıları oluyor"

İçişleri Bakanlığı, bekçilerin yeniden aktif olarak görev yaptığı günden bu yana özellikle hırsızlık başta olmak üzere asayiş olaylarında ciddi bir azalma meydana geldiğini açıkladı.