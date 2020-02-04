İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. İdlib'de Türk askerini hedef alan alçak saldırıya tepki gösteren Akşener, "Gök kubbeyi, Mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü gösterin. 'O ne der bu ne yapar' demeyin." ifadelerini kullandı.

Akşener, "Orta Doğu coğrafyasında oynanan, çirkin bir satrancın yeni hamleleri, 8 kahramanımızı daha aramızdan kopardı." dedi.

Esed rejiminin saldırısının karşılıksız kalmaması gerektiğini söyleyen Akşener, "Rusya ile el ele vermiş Suriye ordusu, idlib'deki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına saldırdı. Her birinin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Türk yurdu, dahili ve harici bedhahların tüm gayretlerine, tüm acılara rağmen ayakta kalmaya devam edecek." diye konuştu.

Akşener konuşmasının sonunda kendisine verilen bayrağı açtı.