Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeniden Asya Girişimi Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

İdlib'de Esed'in saldırıları

Saldırıları tolere etmemiz mümkün değil. Saldırıya karşılık verdik, vermeye de devam edeceğiz. Rusya ile bunu durdurmak için çaba sarfediyoruz. Rusya'ya önemli görev düşüyor. Siyasi sürece ivme kazandırmak istiyoruz.

Koronavirüs salgını

Bazı tedbirler alıyoruz ama Çin vatandaşlarının mağdur olmasını istemeyiz.

"Astana ve Soçi süreçleri yara almaya başladı"

Çavuşoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün Lavrov'a 'Rejim saldırganlığını durdurmalı' mesajı verdim. Astana ve Soçi süreçleri tamamen ortadan kalkmadı ama yara almaya başladı. 'Rejimi durduramıyoruz' bahanelerini doğru bulmuyoruz.

Amacımız gözlem noktalarının güçlendirilmesiydi. Rejim siyasi değil, askeri çözüme inanıyor.