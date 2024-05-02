Parçalı Bulutlu 12.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 02.05.2024 20:33

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü değerlendirmeleri olmak üzere terör, asayiş, uyuşturucu ve organize suç örgütleri, istihbarat ve göç başlıklarını içeren, mayıs ayının ilk Güvenlik Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Güvenlik Toplantısı yapıldı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Toplantımızı, bakan yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve birim yöneticilerimizin katılımıyla yaptık.

Terör örgütleri ve işbirlikçileriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, şehir eşkıyalarıyla ve tüm suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemizin huzur ve güvenliği için yılın 365 günü, yaz kış, gece gündüz demeden görevlerinin başında. Hepsine görevlerinde üstün başarılar diliyorum."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya
Sıradaki Haber
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız uygun bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştirecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:55
Enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan teklif yasalaştı
21:55
Biden: Kampüs olayları ABD'nin İsrail politikasını etkilemiyor
21:54
S&P, Fed'in ilk faiz indirimini aralıkta bekliyor
21:41
Bayraktar TB3, yerli motor ile rekor irtifaya çıktı
21:32
Hollanda'da kamu yayıncısına İsrail'in katıldığı "Eurovision"u yayınlamama çağrısı
21:46
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın: Müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti
FOTO FOKUS
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın
Adana'da motosiklet üretim tesisinde yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ