İçişleri Bakanı Soylu'dan #KırmızıDüdük paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Kırmızı Düdük" uygulamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Çocuklar bu bayram hepiniz trafik polisisiniz"

Bakan Soylu, bayramda herkesin sevdiklerine sağ salim kavuşması için 140 bin 481 trafik polisi görevlendirdiklerini söyleyerek, "Bu bayramda trafik polislerimiz kadar güvendiğimiz başka arkadaşlarımız da var. Onlar çocuklarımız. Aile bireylerinin trafikte kurallara uyup uymadığını kontrol ediniz. Eğer emniyet kemeri takılmıyorsa eğer hız yapılıyorsa, eğer araba sürerken cep telefonuyla konuşuluyorsa, arabada sigara içiliyorsa bunların hepsini uyarmak görevini çocuklarımıza devrettik. Çocuklarımız kırmızı bir düdükle aslında sürücüyü, anne, baba, abi, abla her birini uyaracaklar. Çocuklar bu bayram hepiniz trafik polisisiniz" dedi.

#KırmızıDüdük kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz.



Çocuklar, bu bayram hepiniz trafik polisisiniz pic.twitter.com/AkBEBYmOwa — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 16 Ağustos 2018

Kırmızı düdük kampanyasına destek beklediklerini belirten Soylu, iyi bayramlar temenisinde bulundu.

Çocuklar fahri trafik polisliği yapacak

Bayram yolculuğunda trafik kazalarını azaltmak için en büyük yardımcı çocuklar olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Kırmızı Düdük" uygulamasıyla çocuklar da fahri trafik polisliği yapacak.

TRT'nin de paydaşı olduğu projede, görevi tamamlayan çocukları bir de hediye bekliyor. Uygulama noktalarında çocuklara 100 bin kırmızı düdük dağıtılacak. Yolculuğu sona eren çocuklar, görevi tamamladıklarına dair fotoğrafları, Twitter'da açılan "Kırmızı düdük" etiketiyle paylaşacak. En çok beğeni alan 100 çocuğa bisiklet armağan edilecek.

Projenin ortakları arasında yer alan TRT, trafik tedbirleri ve kırmızı düdük uygulaması konusunda hazırladığı kamu spotları bayram süresince televizyon ve radyolarda yayınlanacak.

Kaynak: TRT Haber