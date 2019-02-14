İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Bugüne kadar aldığı oya karşı mahçup olanlarla değil, aldığı oyun hakkını veren insanlarla yürüdüklerini belirten Soylu, milletin emanetine ihanet edenlerden olmadıklarını söyledi.

Milletten aldığı oyla milletin evlatlarına, askerine, polisine kurşun sıkanların borazanlığını yapanlarla yol yürümediklerini vurgulayan Soylu, "Devlete, millete hainlik edenler için 'her evden bir oy da bunlara verin' diyenlerden ve karanlık ittifaklar içinde olmadık. Hapishanelerde teröristleri ziyaret eden, terörist cenazelerine katılanlardan da olmadık. Onlarla yol yürüyenlerden olmadık. Biz sadece milletini, devletini, bayrağını seven insanlarla birlikte olduk, ittifak kurduysak da böyle insanlarla kurduk." diye konuştu.

"Asla yaptığı hizmeti yeterli görenlerden olmadık"

Milletin karşısına mutlaka yaptıkları hizmetlerle çıktıklarını aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Asla yaptığı hizmeti yeterli görenlerden olmadık. Milletimiz için hep daha iyisini aradık. Yolun daha iyisini, hastanenin daha iyisini, demokrasinin daha iyisini, havalimanının, üniversitenin, okulun daha iyisini yapma gayreti içerisinde olduk. Memleketin hiçbir yerini hizmet kalitesinden yana ayrı görmedik. Ankara ve Antalya'ya ne yaptıysak, Hakkari'ye de Edirne'ye de Ağrı'ya da onu yapmanın gayreti içerisinde olduk. Yaptığımız her işi ve attığımız her adımı da sandıkla ve demokrasiyle milletimizin onayına sunduk. Milletten güç almadan hiçbir adımı atmadık."

Ekonomik saldırılara ve tehditlere pabuç bırakacak bir zihniyetleri olmadığını ifade eden Soylu, "Biz artık eski Türkiye değiliz. Etrafımızdaki coğrafyada nerede terör varsa, oraya müdahale eden bir ülkeyiz. Eskiden operasyonlar sadece ve sadece bize bir saldırı yapıldığı zaman devam ederdi. Şimdi öyle değil, kesintisiz operasyon yapıyoruz. Terör neredeyse kaynağında yok etmeye, kurutmaya çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA