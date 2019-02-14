Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Kalaba'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Meyve-sebze fiyatlarındaki teröre dur diyoruz"

Son günlerde malum Türkiye'de bir oyun oynanmaya başladı. Patlican, domates patates... Fiyatları tırmandırmaya başladılar. Bu bir terör estirmeydi. Bu teröre karşı nasıl Gabar'da, Cüdi'de inlerine girdiysek şimdi bu terörü estirenlerin de inlerine giriyoruz.

"Her türlü ürüne, temizlik malzemelerinde de gireceğiz"

Semt pazarları kurarak bugün itibarıyla ucuz ürünü satmaya başladık. Ankara'da bu çalışmalar başladı. Fiyatlar neredeyse yarı yarıya inmiş vaziyette. "Halk Ekmek"te nasıl ucuz ekmeği biz vatandaşın evine gönderdiysek şimdi de her türlü üründe temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Belediyelerimiz vasıtasıyla semt pazarlarını kurarak Ankara, İstanbul başta olmak üzere bugün itibarıyla ucuz ürünü satmaya başladık.https://t.co/R0M7Ll6WDP pic.twitter.com/SgHAXLh81s — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Şubat 2019

"Büyükşehirde Özhaseki, Keçiören'de Altınok kardeşimizle yola devam edeceğiz"

Mesele belediyecilikse, bu konuda kimse bizim elimize su dökemez, belediyecilik AK Parti'nin işidir. Keçiören'de sandıkları patlatacağız, Mehmet Özhaseki kardeşimizle de büyükşehiri yöneteceğiz. Büyükşehirde Özhaseki, Keçiören'de Altınok kardeşimizle yola devam edeceğiz. Yeter mi? Yetmez. Ankara'nın tüm ilçeleriyle büyükşehirimizi bütünleştireceğiz.

"Cumhur İttifakı ile pazara kadar değil mezara kadar yürüyeceğiz"

Geçmişte defalarca deneyip başaramamış bir şahsı bu CHP bir kez daha sahneye sundu. Bunların zillet ittifakı, illet ittifakı var bizim de Cumhur İttifakımız var. Biz Cumhur İttifakı ile pazara kadar değil mezara kadar yürüyeceğiz.

15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlara karşı bütünleştik. Orada CHP yoktu. Bu kardeşiniz o gece milletiyle iç içeydi. 23.15'te de bay Kemal oraya gelmiş tankların koruması altında Bakırköy Belediyesine gitmiş. "Bana da haber verselerdi gelirdim" diyor. Milyonlar meydanlara dökülmüş "bana da haber verseydiniz gelirdim" diyor.

CHP asıl büyük ittifakı bölücü örgütün güdümündeki parti ile yaptılar. Nereden mi biliyoruz? Kandil'deki terör baronlarının yaptığı açıklamalardan biliyoruz.

"İş Bankası hisselerini er yada geç Hazine'ye teslim edeceğiz"

Dünyadaki en büyük tefeci IMF'dir. Türkiye'yi IMF'den biz kurtardık. CHP'lilerin söylediklerine bakacak olursak ilk yapacakları iş Türkiye'yi yeniden IMF'ye teslim etmek olacak. Dünyada tek banka ortaklığı olan parti CHP. Onu da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uygun olarak adımları atacağız, bu hisseleri Hazine'ye er ya da geç teslim edeceğiz.

Kaynak: TRT Haber