AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, CNN Türk televizyonunda seçim çalışmalarını anlattı.

AK Parti'nin adaylarının kısa sürede belirlenmesinin kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Özhaseki, "Rakiplerimizin işi zor. Onlarda kavgalar, gürültüler, istifalar var." dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılacağı ortak mitinge ilişkin soru işaretlerini de giderdi. "Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki ortak miting yapacak" açıklamasında bulundu.

Özhaseki, mitingin Ankara'da olacağına dikkat çekti ancak henüz tarihin netleşmediğini belirtti.

Kaynak: TRT Haber