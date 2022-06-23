Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, Pakistanlı mevkidaşıyla görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Süleyman Soylu, Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sana Ullah Khan'ı yeni atandığı görevinden dolayı tebrik etti.
Türkiye-Pakistan arasındaki köklü ilişkilerin, içişleri bakanlıkları özelinde pek çok alanda ve boyutta süregelen iş birliğinin ve uyum içerisinde oluşturulan verimli çalışma iklimi ve karşılıklı güven ortamının yeni dönemde daha ileri seviyelere taşınacağı belirtildi.
Görüşmede, ayrıca göç yönetimi alanında iş birliği ile başta terörizm, sınır aşan organize suçlar, siber suçlarla mücadele olmak üzere, güvenlik alanında iş birliği faaliyetleri ve imkanları değerlendirildi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu
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